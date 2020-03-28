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Dünya, Libya

BAE'den Hafter'e 3 kargo uçağı askeri mühimmat desteği

BAE, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri mühimmat taşıyan 3 kargo uçağı gönderdi.

Aydoğan Kalabalık   | 28.03.2020
BAE'den Hafter'e 3 kargo uçağı askeri mühimmat desteği

Trablus

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri mühimmat desteğini sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyon Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE'den kalkan askeri mühimmat taşıyan Ilyushin Il-76 tipi Rus yapımı kargo uçakları Libyanın doğusuna 3 uçuş gerçekleştirdi.

Uçakların BAE'nin başkenti Abudabi'deki Suveyhan Hava Üssü'nden havalandıkları ve Libya'nın doğusundaki Merc kentinde bulunan Hadim Hava Üssü'ne indikleri tespit edildi.

12 Ocak-25 Şubat'ta BAE'den 6 bin tondan fazla yük taşıyabilecek 100 kargo uçuşu düzenlediği belirlenmişti.

Hafter milisleri mevzi kaybediyor

UMH askeri birlikleri Hafter milislerine karşı "Barış Fırtınası" adında bir operasyon başlatmış ve Trablus'u roket menzilinin dışına çıkarmıştı. Trablus'un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte kentinin batısında da UMH birlikleri ve Hafter milisleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

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