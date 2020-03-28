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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19'un tedavisi için yöntem geliştirildiği iddia edildi

Rusya'da yeni tip koronavirüsün tedavisi için yöntem geliştirildiği öne sürüldü.

Dmitri Chirciu,Ali Cura   | 28.03.2020
Rusya'da Kovid-19'un tedavisi için yöntem geliştirildiği iddia edildi

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Federal Biyomedikal Ajansının (FMBA) basın biriminden yapılan açıklamada, Kovid-19'un tedavisinde "Meflokin" adlı ilacın kullanılacağı bir yöntem geliştirildiği belirtildi.

İlacın farklı seviyelerdeki Kovid-19 hastalarının iyileşmesini sağlayacağı ileri sürülen açıklamada, "İlaç, yüksek selektivite ile hücre kültüründe koronavirüsün hücre hasarlandırıcı etkisini önler ve onun çoğalmasını engeller." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Meflokin'in bağışıklığı baskılayıcı etkisi, virüsün neden olduğu iltihaplanma reaksiyonunun aktivasyonunu önler. Makrolid antibiyotiklerin ve sentetik penisilinlerin eklenmesi, sadece ikincil bir bakteriyel enfeksiyonu engellemez, akciğerlerde ve kan plazmasında virüse karşı konsantrasyonun da artmasına izin verir." denildi.

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