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Dünya

BAE, Endonezya'ya 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya'ya farklı sektörleri kapsayan 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

İdiris Okuduci   | 23.03.2021
BAE, Endonezya'ya 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı

İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan'ın Endonezya'ya ait "Endonezya Yatırım Otoritesi"ne yatırım talimatı verdiği ifade edildi.

Haberde, Al Nahyan'ın talimatı doğrultusunda 10 milyar dolar tutarında Endonezya'nın altyapı, yol, liman, turizm ve ziraat gibi sektörlerine yatırımların gerçekleştirileceği belirtildi.

BAE, 11 Mart'ta ilişkileri normalleşen İsrail'e de aynı tutarda yatırımlar yapacağını bildirmişti.

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