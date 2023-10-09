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FIBA Avrupa, İsrail takımlarının maçlarını askıya aldı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA Avrupa), İsrail takımlarının tüm maçlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

Yunus Kaymaz  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
FIBA Avrupa, İsrail takımlarının maçlarını askıya aldı

Istanbul

FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamada, mevcut güvenlik durumu göz önünde bulundurularak ve güvenlik danışmanlarının tavsiyeleriyle İsrail takımlarının FIBA Avrupa çatısı altındaki tüm maçlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı kaydedildi.

Karar, Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) ve FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden 5 İsrail ekibinin tüm iç saha ve deplasman maçlarını kapsayacak.

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