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Golfçü Recep Turan, Azerbaycan Zafer Turnuvası'nı kazandı

Golfçü Recep Turan, Azerbaycan Zafer Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Hüseyin Burak Demirer  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Golfçü Recep Turan, Azerbaycan Zafer Turnuvası'nı kazandı

Ankara

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin federasyonlarının iş birliğiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyon sona erdi. Dreamland Golf Kulübü’nde oynanan turnuvaya 72 sporcu katıldı.

Gross kategorisinde 155 (+11) skora ulaşan Recep Turan birinci oldu. Recep Turan, 67 stableford puanla tamamladığı A kategorisinde de ilk sırayı aldı.

Dereceye giren golfçülere kupalarını, Azerbaycan Golf Federasyonu Başkanı Rauf Khalilov ve Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören takdim etti.

Khalilov ayrıca ödül töreninde sahneye davet edilen kadın oyunculara çiçek verdi.

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