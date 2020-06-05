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Dünya

Azerbaycan'da son 24 saatte en yüksek Kovid-19 vakası tespit edildi

Azerbaycan'da tespit edilen 338 yeni vakayla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdiye kadarki en yüksek günlük rakama ulaşıldı.

Ruslan Rehimov   | 05.06.2020
Azerbaycan'da son 24 saatte en yüksek Kovid-19 vakası tespit edildi

Bakü


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahının verilerine göre, 338 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 6 bin 860'a, ölü sayısı 4 artarak 82'ye çıktı.

Verilere göre ülkede günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu.

Ülkede 134 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşenlerin sayısı 3 bin 871'e ulaştı.

Bugüne kadar 328 bin 385 test yapılan Azerbaycan'da, 2 bin 907 hastanın tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da vaka sayısındaki artış nedeniyle hafta sonu sert karantina rejimi uygulanmasına karar verilmişti.

Hafta sonu Bakü, Sumgayıt, Gence ve Lenkeren şehirlerinde market ve eczaneler dahil hiçbir mağaza açılmayacak, halk sokağa çıkmayacak.

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