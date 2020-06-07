Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor
Azerbaycan'da, son 24 saatte 314 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.
Bakü
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Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahının verilerine göre, 314 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 7 bin 553'e, ölü sayısı 4 artarak 88'e çıktı.
Ülkede 125 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşenlerin sayısı 4 bin 149'a ulaştı.
Bugüne kadar 339 bin 876 test yapılan Azerbaycan'da, 3 bin 316 hastanın tedavisi sürüyor.
Azerbaycan'da vaka sayısındaki artış nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.
Nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayıları, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranda ise günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı.
Özbekistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 302'ye çıktı
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 121 artışla 4 bin 302'ye, sağlığına kavuşanların sayısının ise 62 artarak 3 bin 330'a çıktığı bildirildi.
Açıklamada, halen 955 kişinin tedavisinin sürdüğü, 10 hastanın durumunun ise ağır olduğu aktarıldı.
Şu ana kadar toplam 750 bin test yapılan ülkede, halen 44 bin 292 kişi gözetim altında tutuluyor.
İlk vakanın 15 Mart'ta tespit edildiği Özbekistan'da, bu güne kadar Kovid-19 kaynaklı 17 ölüm yaşandı.
Tacikistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 529'a çıktı
Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 76 artarak 4 bin 529'a, iyileşenlerin sayısı ise 90 artarak 2 bin 673'e çıktı.
Virüs tespit edilen 1808 kişinin tedavisi sürerken, 1200 kişi de gözetim altında tutuluyor.
İlk vakanın 29 Nisan'da açıklandığı Tacikistan'da, şimdiye kadar virüs kaynaklı 48 ölüm yaşandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.