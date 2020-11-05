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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait kışlayı imha etti

Topraklarını işgalden kurtarmak için operasyon yürüten Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait bir kışlayı imha ettiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 05.11.2020
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait kışlayı imha etti

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Terter istikametinde Tonaşen köyünde konuşlu bir kışlanın Azerbaycan ordusunca top atışlarıyla vurulduğu ifade edildi.

 

Tonaşen köyünde Ermenistan ordusu 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının kışla, karargah, cephane ve diğer askeri altyapısının imha edildiği belirtildi.

Bakanlık, kışlanın vurulma anlarının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

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