Euro
7.63
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bin 542'ye çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 77 artarak 40 bin 542'ye yükseldi.

Bilal Acar   | 07.06.2020
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bin 542'ye çıktı

Manchester


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 77 kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 40 bin 542'ye çıktı. Vaka sayısı ise 1326 artarak 286 bin 194'e ulaştı.

Son 24 saatte 142 bin 123 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 5 milyon 581 bin 73 oldu.

İngiltere'de ilk kez günlük ölüm sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında ise 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran'da ise tüm perakende mağazaların açılmasına karar verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 899'a yükseldi
Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat uyarısı
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bin 542'ye çıktı
Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor

Benzer haberler

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 899'a yükseldi

İngiltere'de göstericiler köle tacirinin heykelini yıktı

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bin 542'ye çıktı

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bin 542'ye çıktı
Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor

Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor
IKBY Sağlık Bakanı Berzenci: Salgın kontrolden çıktı

IKBY Sağlık Bakanı Berzenci: Salgın kontrolden çıktı