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Dünya

İngiltere'de göstericiler köle tacirinin heykelini yıktı

İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı gösteri düzenleyenler bir köle tacirinin heykelini yıktı.

Hasan Esen,İlyas Tayfun Salcı   | 07.06.2020
İngiltere'de göstericiler köle tacirinin heykelini yıktı

Londra

İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı gösteri düzenleyenler bir köle tacirinin heykelini yıktı.

Siyahi George Floyd'un ABD'de polis tarafından öldürülmesinin ardından İngiltere’de başlayan gösteriler devam ediyor.

Başkent Londra'da ABD Büyükelçiliği ve Başbakanlık binası önünde iki ayrı gösteri düzenlendi.

"Siyahların hayatı önemlidir", "İngiltere masum değil" şeklinde slogan atan göstericiler, "adalet yoksa barış da yok", "artık yeter", "Trump ve Boris ırkçı" yazılı dövizler taşıyor.

Bu arada Londra polisi, dün başkentte yapılan gösteride 29 kişinin gözaltına alındığını, çıkan olaylarda 14 polisin yaralandığını duyurdu.

Köle tacirinin heykeli nehre atıldı

Londra'nın yanı sıra Bristol kenti ile İskoçyanın başkenti Edinburg kentlerinde de protestolar düzenleniyor.

Bristol'daki gösteride 17. yüzyılda köle ticareti yapan Edward Colston'un heykeli devirerek nehre atıldı.

1895'te yapılan bronz heykelin kaldırılması için düzenlenen bir imza kampanyasına 11 bin kişi destek vermişti.

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