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Dünya

Brüksel'de binlerce kişi ırkçılık ve polis şiddetini protesto etti

Brüksel'de, ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi Floyd için Adalet Sarayı önünde düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı.

Yusuf Hatip   | 07.06.2020
Brüksel'de binlerce kişi ırkçılık ve polis şiddetini protesto etti Fotoğraf: Dursun Aydemir / AA

Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd için Adalet Sarayı önünde düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı.

Poelaert Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi "siyahların hayatı değerlidir" sloganıyla polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.

Protestoda okunan bildiride, "ABD'de George Floyd'un öldürülmesi birçok kişiyi sarstı. Çoğumuz siyahilere karşı polis şiddetinden yorulduk. Belçika'daki polis şiddeti kurbanlarının her biri için adalet istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Floyd için adalet", "Adalet yoksa barış da yok" sloganları atan eylemciler, ırkçılık karşıtı pankart ve dövizler taşıdı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, katılımcılara ücretsiz maske de dağıtıldı.

Gent, Anvers, Hasselt, Ostend kentlerinde de yüzlerce kişinin katılımıyla Brüksel'dekine benzer gösteriler düzenlendi.

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