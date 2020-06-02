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Dünya

ABD ordusundan Washington'a ulusal muhafız yığınağı

ABD Ulusal Muhafızlar Bürosu, dün akşam başkent Washington DC'de 1300 ulusal muhafızın görev yaptığını ve bu akşam itibarıyla birçok eyaletten 1500 muhafızın daha kente intikal edeceğini açıkladı.

Kasım İleri   | 02.06.2020
ABD ordusundan Washington'a ulusal muhafız yığınağı

Washington DC

Siyahi George Floyd'un Minnesota eyaleyinde gözaltına alınırken polis şiddetiyle ölmesi üzerine başlayan protestoların sekizinci gününde ABD yönetimi birçok şehri ulusal muhafızlar ile tahkim ediyor. 

Barışçıl protestoların kısa sürede yağma ve şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine başta başkent Washington olmak üzere birçok eyalette on binlerce ulusal muhafız görevlendirildi.

Alınan bu tedbirlerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Ulusal Muhafızlar Bürosundan üst düzey bir yetkili, Washington'da dün akşam 1300 ulusal muhafızın görev yaptığını, bu akşam itibarıyla Indiana, Güney Carolina ve Tennessee'den 1500 ulusal muhafızın daha başkentte görev yapacağını söyledi.

Yetkili, ülke genelinde ise 45 bini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek vermek üzere toplam 100 bin ulusal muhafız askerinin görev yaptığı bilgisini paylaştı.


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