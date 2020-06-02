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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 940'a yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 28 bin 940'a yükseldi.

Yusuf Özcan   | 02.06.2020
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 940'a yükseldi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 28 bin 940'a yükseldi
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümleri artıyor
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 129 bin 921'e yükseldi
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
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