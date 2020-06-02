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Dünya

Nahda Hareketi Sözcüsü: Tunus'ta siyasi kriz yok, devlet kurumları dayanışma içinde

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi Sözcüsü İmad el-Himeyri, ülkede siyasi bir kriz bulunmadığını ve devlet kurumlarının dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Yosra Ouanes,Muhammed Semiz,Ali Semerci   | 02.06.2020
Nahda Hareketi Sözcüsü: Tunus'ta siyasi kriz yok, devlet kurumları dayanışma içinde

Tunisia

Himeyri, başkent Tunus'taki Meclis binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkenin son dönemde Nahda Hareketi Lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi hedef alan "parlamentonun feshedilmesi ve meşru yönetime darbe yapılması" çağrılarına tanık olduğunu belirtti.

Söz konusu çağrıları "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında ülkede yaşanan zor şartlardan yararlanma çabaları" olarak değerlendirdiklerini aktaran Himeyri, "Bu gibi çağrıların ülkede güçlü bir toplumsal karşılığı yok. Tunus sokağında temsili bulunan herhangi bir siyasi çevrede de karşılığı yok." ifadelerini kullandı.

Himeyri, Nahda Hareketinin ülkedeki tüm siyasi ve toplumsal çevrelere "sükunet ve kapsamlı ulusal uzlaşı" çağrısında bulunduğunu vurguladı.

Tunus, Libya'nın birliğinden yana

Ülkesinin Libya meselesindeki duruşuna da değinen Himeyri, Tunus'un Libya konusundaki resmi tutumunun Cezayir ve Fas'ın duruşlarıyla aynı yönde olduğunu söyledi.

Himyeri, Libya'nın, kurumlarının ve halkının birliğinden yana olduklarını sözlerine ekledi.

Tunus Meclisi'nde yarın Gannuşi'nin de katılımıyla "Tunus'un Libya ve bölgesel siyaset konularındaki duruşu" ile ilgili bir oturum düzenlenmesi bekleniyor.

Arap Baharı'nın tek başarı örneği Tunus, komşusu Libya'da yaşanan gelişmelerle eş zamanlı siyasette gerilimin yükseldiği bir döneme şahit oldu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır basını Gannuşi'ye yönelik bir karalama kampanyası başlatırken, Tunus içindeki bazı aktörlerin de bu asılsız haberleri kullanmasıyla "Meclisin feshedilmesi, hükümetin düşmesi" yönünde sosyal medyada birtakım kampanyalar yapıldı.

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