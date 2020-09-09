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Politika, Koronavirüs

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Öztrak, sosyal medya hesabından, "Sağlık durumum şu an gayet iyi" paylaşımında bulundu.

Merve Yıldızalp Özmen   | 09.09.2020
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Öztrak, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Yaptırdığım Kovid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum."

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