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Dünya

Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanları, Karabağ'daki durumu görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karabağ'daki durumu görüştü.

Ruslan Rehimov  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanları, Karabağ'daki durumu görüştü

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Lavrov, telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlar, Azerbaycan ile Rusya arasındaki güncel işbirliği gündemini, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini ve bölgedeki mevcut durumu ele aldı.

Bayramov, Azerbaycan hükümetinin Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerinin ülkeye yeniden entegrasyonu hususunda diyaloğa bağlılığını teyit etti, Ermeni sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için kapsamlı tedbirlerin sürdürüleceğini kaydetti.

Azerbaycan topraklarındaki sözde Ermeni rejimin feshi, Ermeni silahlı kuvvetlerinin silahsızlandırılması ve Azerbaycan topraklarından çıkarılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bayramov, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden yana olduklarını belirtti.

Bakanlar, iki ülkeyi ilgilendiren diğer konularda da görüş alışverişinde bulundu.

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