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Karabağ MSB'nin iştirakinin ürettiği araçla mayından temizleniyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) tarafından üretilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı ile işgalden kurtarılan Karabağ'daki mayınlı arazilerin temizliğinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Karabağ MSB'nin iştirakinin ürettiği araçla mayından temizleniyor

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) kardeş ülkede sahada. Bakanlığımız bağlısı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. tarafından üretilen ve kardeş ülke Azerbaycan'a verilen 20 adet MEMATT, işgalden kurtarılan Karabağ'daki mayınlı arazileri temizlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Cebrayıl'da da araçlar çalışmalara başladı. Güçlü Türkiye."

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