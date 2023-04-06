Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandırdığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
Muğla'da sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandırdığı iddia edilen zanlı, gözaltına alındı.
Muğla
Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, deprem bölgesindeki afetzedeleri sahte konteyner ilanları vererek kapora alıp dolandırdığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Kenan T. hakkında yapılan sorgulamada, "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan 17 arama kaydı bulunduğu belirlendi.
Zanlının emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.