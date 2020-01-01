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Dünya

Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan yangında ölü sayısının 15'e çıktığı bildirildi.

Nuri Aydın   | 01.01.2020
Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı

Ankara

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan yangında ölü sayısının 15'e çıktığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre yetkililer, eyaletin güneyindeki Conjola Gölü'nde 3 cesede daha ulaşıldığını, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.

Sahil kasabası Mallacoota'daki yangının orman ve çayırlık alanlarda etkili olması ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçraması nedeniyle deniz kenarlarına sığınan binlerce kişi için bölgeye çok sayıda askeri gemi ve uçak gönderildiği belirtildi.

Yangından etkilenen yerlerde 175'ten fazla ev yok olurken elektriğin kesilmesi ve yolların kapanması sebebiyle söz konusu gemi ve uçakların su, gıda maddeleri ve yakıt taşıdığı kaydedildi.

Yeni Güney Galler'deki yangınlar nedeniyle son birkaç ayda yaklaşık 5 milyon hektarlık alan ve 1000'den fazla ev yok olmuştu.



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