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Dünya

Avustralya’dan Tayvan Boğazı’nda gerilimin düşürülmesi çağrısı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin’in askeri tatbikat başlatması nedeniyle Tayvan Boğazı’nda gerilimin düşürülmesi çağrısı yaptı.

Şeyma Uzundere   | 08.08.2022
Avustralya’dan Tayvan Boğazı’nda gerilimin düşürülmesi çağrısı Fotoğraf: Anton Raharj/AA

Ankara

Çin'in Tayvan Boğazı'nda başlattığı tatbikatta balistik füze fırlatmasına ve Çin füzelerinin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine düşmesine ilişkin eleştirilerde bulunan Wong, "şu anda en kritik şeyin Tayvan Boğazı’nda gerilimin düşürülmesi" olduğunu belirtti.

Wong, sadece Avustralya’nın değil, bütün bölge ülkelerinin bu gerilimden etkilendiğini söyledi.

Bu arada, Çin’in Canberra Büyükelçiliğinden, Avustralya’nın Japonya ve ABD tarafından hazırlanan ve Çin’in Tayvan’daki tatbikatlarının kınandığı ortak bildiriye imza atmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Çin’in "devlet egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik haklı eylemlerinin parmakla işaret edilmesinin kesinlikle kabul edilemez" olduğu vurgulanan açıklamada, Çin’in bölgesel istikrarı bozan taraf olarak gösterilmesi de kınandı.

Açıklamada, Avustralya’nın Tayvan meselesine "temkinli" yaklaşmasının ve diğer ülkelerin politikalarını izleyerek Çin-Avustralya ilişkilerinde "yeni sıkıntılar ve rahatsızlıklar yaratmamasının" umulduğu kaydedildi.

Letonya’dan itidal çağrısı

Büyükelçilik açılışı için Canberra’da bulunan Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Wong’un gerilimin düşürülmesine ilişkin açıklamalarını destekledi.

Çin’in Tayvan’a yönelik askeri hareketliliği ile Rusya’nın Ukrayna’yı işgali arasında paralellik kuran Rinkevics, "Çin’in Avrupa’da ne olduğunu ve Ukrayna’da ne olduğunu çok dikkatle izlediğini anlamak çok önemli." dedi.

Rinkevics, başka bir bölgesel kriz yaşanmaması için itidal çağrısı yaptı.

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