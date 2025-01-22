Avustralya'da baskılara rağmen Filistin'e destek gösterileri devam edecek
Avustralya'da 7 Ekim 2023'ten beri her pazar günü Filistin'e destek gösterileri düzenleyen eylemciler, hükümetin gösterilerin durması çağrılarına uymayacaklarını duyurdu.
Ankara
ABC News'un haberine göre, Victoria eyaletindeki Melbourne'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yapılan gösterileri düzenleyen Avustralya Filistin Savunma Ağı (APAN) yetkililerinden Nasser Mashni, gösterilere ilişkin açıklama yaptı.
- İsrailli Bakan, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmeyeceğini savundu
- BM Raportörü Albanese'den İsrail'in Gazze'deki soykırımı Batı Şeria'ya da taşıyabileceği uyarısı
- İsrail güçleri, Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi yaraladı
- İsrail'in yeni askeri saldırıları sonucu Cenin Mülteci Kampı'ndan 600'den fazla Filistinli yerinden edildi
- İsrail saldırıları Gazze'nin kuzeyinin yüzde 80'ini yok etti
- BM, Gazze'deki ateşkes sürecini desteklemek için büyük miktarda yardım ulaştırmayı planlıyor
Victoria Eyalet Başbakanı Jacinta Allan'ın gösterilerin durmasına ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlatan Mashni, haftalık gösterilere devam edileceğini belirtti.
Mashni, "Gösterilerin; muhatap alınmayan, hoş karşılanmayan ve kendini 'ötekileşmiş' hisseden bir topluluğu bir araya getirerek yaşanan vahşet hakkında konuşmasını sağlamaktan başka bir şeyi teşvik ettiğini düşünmüyorum." dedi.
Eyalet Başbakanı Allan ise Gazze'de varılan ateşkesin ardından ülkesindeki protestoların bitirilmesi çağrısında bulunarak, "Gazze'de silahlar durduğuna göre artık bizim sokaklarımıza huzurun geri dönme zamanı geldi." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıları, o tarihten bu yana Avustralya'nın çeşitli bölgelerinde protesto ediliyor.
İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak'ta ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.