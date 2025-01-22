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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya'da baskılara rağmen Filistin'e destek gösterileri devam edecek

Avustralya'da 7 Ekim 2023'ten beri her pazar günü Filistin'e destek gösterileri düzenleyen eylemciler, hükümetin gösterilerin durması çağrılarına uymayacaklarını duyurdu.

Emirhan Demir, Ayşe İrem Tiryaki  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Avustralya'da baskılara rağmen Filistin'e destek gösterileri devam edecek

Ankara

ABC News'un haberine göre, Victoria eyaletindeki Melbourne'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yapılan gösterileri düzenleyen Avustralya Filistin Savunma Ağı (APAN) yetkililerinden Nasser Mashni, gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

Victoria Eyalet Başbakanı Jacinta Allan'ın gösterilerin durmasına ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlatan Mashni, haftalık gösterilere devam edileceğini belirtti.

Mashni, "Gösterilerin; muhatap alınmayan, hoş karşılanmayan ve kendini 'ötekileşmiş' hisseden bir topluluğu bir araya getirerek yaşanan vahşet hakkında konuşmasını sağlamaktan başka bir şeyi teşvik ettiğini düşünmüyorum." dedi.

Eyalet Başbakanı Allan ise Gazze'de varılan ateşkesin ardından ülkesindeki protestoların bitirilmesi çağrısında bulunarak, "Gazze'de silahlar durduğuna göre artık bizim sokaklarımıza huzurun geri dönme zamanı geldi." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıları, o tarihten bu yana Avustralya'nın çeşitli bölgelerinde protesto ediliyor.

İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak'ta ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanmıştı.

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