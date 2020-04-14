Euro
7.40
Dolar
6.78
BIST 100
97,957.24
Altın
1,721.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Avrupa'da Kovid-19'a karşı yeşil yatırım çağrısı

Avrupa'da siyasetçiler, şirket yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından sürdürülebilir ve çevre dostu yatırım programı uygulanması çağrısında bulundu.

Ata Ufuk Şeker   | 14.04.2020
Avrupa'da Kovid-19'a karşı yeşil yatırım çağrısı

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Parlamentosu (AP) Çevre Komitesi Başkanı Pascal Canfin, Twitter hesabından "Avrupa Yeşil Ekonomik Toparlanma İttifakı" başlıklı mektup yayınladı. 

Fransa, İtalya, Lüksemburg, Danimarka gibi ülkelerin bakanları, 80'e yakın AP milletvekili, 30 kadar şirketin üst düzey yöneticisi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin imzaladığı mektupta, Kovid-19'un Avrupa'da yıkıcı sonuçlar doğurduğu anımsatıldı.

Mektupta, Kovid-19'un çalışanlar ve ekonomi üzerindeki etkisinin giderilmesi için koordine bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği belirtildi.

Kovid-19 ve iklim değişimi ile birlikte mücadele edilebileceğine dikkati çekilen mektupta, salgın sonrasında ekonomik toparlanma için çevre dostu, biyolojik çeşitliliği koruyan ve sürdürülebilir yatırımlar yapılması çağrısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 ilaç testi deneklerin ölümünün ardından yarıda kesildi
Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bine yaklaştı
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 460 bini aştı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 24 bine yaklaştı

Benzer haberler

Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

Kovid-19 taşıyan 4 yolcu şehirler arası otobüsten indirilerek hastaneye sevk edildi

Brezilya'da Kovid-19 ilaç testi deneklerin ölümünün ardından yarıda kesildi

Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bine yaklaştı

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor
Bakan Koca sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeledeki uyarılarını paylaştı

Bakan Koca sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeledeki uyarılarını paylaştı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 24 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 24 bine yaklaştı