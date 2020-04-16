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Dünya, Koronavirüs

Merkel’den Kovid-19 salgınıyla mücadelede 'uluslararası iş birliği' çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uluslararası iş birliği çağrısında bulunduğu bildirildi.

Erbil Başay   | 16.04.2020
Merkel’den Kovid-19 salgınıyla mücadelede 'uluslararası iş birliği' çağrısı

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Merkel'in, bugün G7 ülkeleri liderlerinin video konferans yoluyla düzenlediği toplantıya katıldığını belirtti. 

Seibert, G7 dönem başkanlığını yürüten ABD'nin çağrısıyla yapılan toplantının gündeminin, Kovid-19 salgını olduğunu kaydetti.

Merkel'den DSÖ'ye "tam destek"

Şansölye Merkel'in, toplantıda, pandeminin sadece güçlü ve koordineli verilecek uluslararası cevapla atlatılabileceğini vurguladığını aktaran Seibert, Merkel'in bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Salgına Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu (CEPI), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele Küresel Fonu (GFATM) gibi başka partnerlere de "tam desteğini" ifade ettiğini belirtti.

Seibert, Merkel'in Kovid-19'la mücadele kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in inisiyatifiyle 4 Mayıs'ta video konferans yoluyla düzenlenecek bağış konferansını da memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Trump, DSÖ'ye sağlanan fonu durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'nün Çin için çalıştığını ve salgın konusunda ihmalkar davrandığını iddia ederek, ABD'nin örgüte sağladığı fonu askıya aldığını duyurmuştu.

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