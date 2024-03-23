Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
Avrupa'nın birçok şehrinde Filistin'e destek yürüyüşleri yapıldı, İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi.
Londra/Berlin/Viyana
İngiltere genelinde 48 noktada toplanan vatandaşlar, Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla yürüyüşler düzenledi.
Ülkede geçen ekimden beri Filistin'e destek yürüyüşleri düzenleyen sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla binlerce kişi ülke genelindeki 48 noktada gerçekleştirilen eylemlere katıldı.
Başkent Londra'da, Gazze'de ateşkes çağrısıyla 11 eylem düzenlendi. Camden bölgesinde bir araya gelen eylemciler, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Mornington Crescent bölgesindeki ofisine yürüdü.
Starmer'ın yanı sıra İngiltere hükümetini İsrail'e destek vermek ve soykırıma göz yummakla eleştiren eylemciler, "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Çocukları bombalamayı durdurun" sloganları attı.
Burada toplananlara seslenen Camden Filistin Dayanışma Kampanyası Eş Başkanı Sabby Sagall, Starmer'ın soykırım işbirlikçisi olduğunu belirterek, "Bugün 31 bin sivil, İsrail'in sözde savunma kuvvetleri tarafından öldürüldü. Binlerce kişi Gazze'nin yok edilen şehirlerinin enkazı altında. Bu bir savaş suçudur." diye konuştu.
"İsrail, antisemitizme cevap olarak kuruldu ancak daha çok antisemitizm üretiyor" diyen Sagall, İsrail'in, 1945'ten bu yana en çok Yahudi ölümüne sebep olan ülke olduğunu öne sürdü.
Sagall, İngiltere'nin Filistinlilere karşı sorumluluğu bulunduğunu belirterek, "Bir Yahudi olarak Filistin halkının yanındayım. Bu sorunu, bir insanı öbürüne tercih ederek çözemezsiniz. Filistin özgür olana kadar protestolarımızı sürdüreceğiz." dedi.
Ülkenin önde gelen işçi sendikalarından Unison yöneticilerinden Liz Wheatley de konuşmasında, Starmer'ın İngiltere hükümeti ve ABD yönetimi güdümünde siyaset yaptığını söyledi.
Wheatley, İngiltere'de yaklaşan genel seçimler öncesi Filistin'e destek eylemcilerinin sesinin duyulması için protestoların önemli olduğuna dikkati çekti.
Öte yandan İsrail'e destek veren bir grup da Starmer'ın ofisi önünde bir araya geldi. İki eylemci grubun bir araya gelmesini engellemek isteyen polis, geniş güvenlik önlemi aldı.
İngiltere'de bugün ülkenin en büyük ikinci şehri Birmingham ve Galler'in başkenti Cardiff'in de aralarında bulunduğu 48 noktada Filistin'e destek yürüyüşleri gerçekleştirilirken Newcastle ve Worchester kentlerinde ise gıyabi cenaze törenleri düzenlendi.
Yarın da Liverpool, Londra, Reading ve Portsmouth kentlerinde Filistin'e destek yürüyüşleri yapılacak.
Berlin’de Filistin’e destek gösterisi
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek için çok sayıda kişi, Herrmann Meydanı'nda toplandı.
Göstericiler daha sonra Filistin bayraklarıyla Kottbusserdamm ve Adalbert caddelerinden Oranien Meydanı’na yürüdü.
Üzerinde "Filistin’e özgürlük", "Herkes yaşama, özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir - Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Soykırımı ve işgali durdurun" ve "Filistinliler için barış ve adalet" yazan döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, attıkları sloganlarla Alman hükümetini İsrail’e silah sağlamasından dolayı eleştirdi.
Soy ismini vermek istemeyen gösterici Ellenora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aklı başında olan herkesin bu gösteriye katılması gerektiğini belirterek "Böyle açık bir soykırıma seyirci kalınamaz. İnsanların kaçma imkanı bile yok. Bu yüzden burada olmak, benim vatandaşlık görevim." dedi.
Alman hükümetinden, en azından oradaki çatışmalara karışmamasını isteyen Ellenora, "Silah ihracatı olmasın, hiçbir şey yapmasın. Orada en azından ilkel silahlarla halledilsin ama silah sağlanmasın. Özellikle Almanya’nın tarihsel sorumluluğu varsa şimdi bir soykırıma katılamaz. Yoksa daha sonra çocuklarımıza ne diyeceğiz?" diye konuştu.
Viyana’da İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi
Avusturya'nın başkenti Viyana’nın önemli caddelerinden Mariahilfer’de bir araya gelen göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Acil ateşkes", "Soykırıma hayır" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.
Sağanak nedeniyle konuşmalar kısa tutuldu. Göstericiler, insani felaketin ciddi boyutlara vardığı Gazze’de ateşkesin sağlanması ve yardımların engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılması talebinde bulundu.
Daha sonra göstericiler, insan hakları meydanına kadar yürüdü.
Göstericiler, "Katil İsrail", "İsrail öldürüyor, AB finanse ediyor" ve "Özgür Gazze" sloganları attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.