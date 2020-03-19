Avrupa Parlamentosu Kovid-19 gündemiyle gelecek hafta olağanüstü toplanacak
Avrupa Parlamentosu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin özel tedbirleri onaylamak için 26 Mart'ta olağanüstü toplanacak.
Brüksel
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SON GELİŞMELER: Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm haberler
Avrupa Parlamentosundan (AP) yapılan yazılı açıklamada, Genel Kurul'un Brüksel'de düzenleneceği belirtildi.
AB Komisyonunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sunduğu yasa tekliflerinin görüşüleceği ve oylanacağı belirtilen açıklamada, Koronavirüs Müdahale Yatırım Girişimi, AB Dayanışma Fonu ve uçuşlarla ilgili düzenlemelerin ele alınacağı kaydedildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen AP Başkanı David Sassoli, "AP görevini yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Parlamentonun açık kalmaya devam etmesi gerekiyor. Virüsün demokrasiyi dize getirmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.
1-2 Nisan'da düzenlenmesi planlanan olağan Genel Kurul'un ise gerçekleşmeyeceği duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.