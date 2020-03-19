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Dünya, Koronavirüs

Avrupa Parlamentosu Kovid-19 gündemiyle gelecek hafta olağanüstü toplanacak

Avrupa Parlamentosu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin özel tedbirleri onaylamak için 26 Mart'ta olağanüstü toplanacak.

Şerife Çetin   | 19.03.2020
Avrupa Parlamentosu Kovid-19 gündemiyle gelecek hafta olağanüstü toplanacak

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Parlamentosundan (AP) yapılan yazılı açıklamada, Genel Kurul'un Brüksel'de düzenleneceği belirtildi. 

AB Komisyonunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sunduğu yasa tekliflerinin görüşüleceği ve oylanacağı belirtilen açıklamada, Koronavirüs Müdahale Yatırım Girişimi, AB Dayanışma Fonu ve uçuşlarla ilgili düzenlemelerin ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AP Başkanı David Sassoli, "AP görevini yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Parlamentonun açık kalmaya devam etmesi gerekiyor. Virüsün demokrasiyi dize getirmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

1-2 Nisan'da düzenlenmesi planlanan olağan Genel Kurul'un ise gerçekleşmeyeceği duyuruldu.

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