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İstanbul İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'ndeki bir bina çöktü.
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Koronavirüs

İsrail’de 30 yaş üstü kişilere de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

İsrail yönetimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun uygulanacağı grupları genişletmeye devam ediyor.

Mustafa Deveci   | 24.08.2021
İsrail’de 30 yaş üstü kişilere de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

Kudüs

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 30 yaş üstü kişilere de Kovid-19'un üçüncü dozunun yapılmasına onay verildiği belirtildi.

Bakanlık, 30 yaş üstündekileri üçüncü doz için randevu almaya çağırdı.

Delta varyantının etkisiyle İsrail'de günlük vaka sayısı hızla artarken, Tel Aviv yönetimi üçüncü doz ile salgının etkisini azaltmayı hedefliyor.

Üçüncü doz olanların sayısı 1 milyon 575 bini geçti

İsrail, geçen ay sonunda 60 yaş üstü, 13 Ağustos'ta 50 yaş üstü, 20 Ağustos'ta da 40 yaş üstü kişilere üçüncü doz yapılmasına karar vermişti.

Bu gruplara ek olarak yaşlarına bakılmaksızın sağlık çalışanları ve öğretmenlere de 3. doz uygulanmasına onay verilmişti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede, 5 milyon 911 kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 450 bin kişiye ikinci, 1 milyon 575 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Toplam vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ülkede, 6 bin 864 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


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