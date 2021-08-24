Dolar
8.43
Euro
9.90
Altın
1,806.96
ETH/USDT
3,219.00
BTC/USDT
48,378.00
BIST 100
1,465.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde konuşuyor. Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı.
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1077 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1077 artarak 629 bin 581'e yükseldi.

Mücahit Oktay   | 24.08.2021
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1077 kişi hayatını kaybetti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 37 milyon 944 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1077 kişi hayatını kaybetti ve can kaybı 629 bin 581'e çıktı.

California, 4 milyon 251 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 476 bini aşkın vakayla Texas ve 3 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 170 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 55 bin 346, New York'ta ise 54 bin 54 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 73'ü en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 73'üne en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 201 milyon 718 binden fazla kişiye ilk doz, 171 milyon 88 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da ilk mRNA Kovid-19 aşı adayı için Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarının yapılması onaylandı
Gazze'deki hükümet, Kovid-19'daki artış nedeniyle çalışanların tamamının 1 Eylül'e kadar aşılanması kararı aldı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1077 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'a yakalanan Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı
İsrail’de 30 yaş üstü kişilere de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

Benzer haberler

Gazze'deki hükümet, Kovid-19'daki artış nedeniyle çalışanların tamamının 1 Eylül'e kadar aşılanması kararı aldı

Gazze'deki hükümet, Kovid-19'daki artış nedeniyle çalışanların tamamının 1 Eylül'e kadar aşılanması kararı aldı

Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üstü her 4 kişiden 3'ü en az bir doz aşısını yaptırdı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1077 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19'a yakalanan Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı

Kovid-19'a yakalanan Türk dünyasının ilk astronotu Toktar Aubakirov hastaneye kaldırıldı
İsrail’de 30 yaş üstü kişilere de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

İsrail’de 30 yaş üstü kişilere de üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
ABD, Afganistan’ın başkenti Kabil’den yaklaşık 21 bin 600 kişiyi daha tahliye etti

ABD, Afganistan’ın başkenti Kabil’den yaklaşık 21 bin 600 kişiyi daha tahliye etti