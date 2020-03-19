Euro
6.98
Dolar
6.55
BIST 100
85,195.39
Altın
1,472.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD, Kovid-19 nedeniyle global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkararak vatandaşlarına uluslararası seyahat yapmamaları, yurt dışındakilere de ülkeye dönmeleri çağrısında bulundu.

Dildar Baykan   | 19.03.2020
ABD, Kovid-19 nedeniyle global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küresel seyahat uyarısının 4. seviyeye çıkarıldığı belirtilerek, Amerikalılara uluslararası seyahat yapmamaları tavsiye edildi. 

Yurt dışında bulunan ABD vatandaşlarına da çağrı yapılan açıklamada, "Hala ticari uçuş imkanı bulunan ülkelerde olan ve ABD'de ikamet eden vatandaşlar, yurt dışında süresiz kalmaya hazırlanmıyorlarsa ABD'ye dönmek için ayarlamalarını acilen yapmalıdır." ifadesine yer verildi. 

Bazı ülkelerin Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamaları, zorunlu karantina, sınırları kapatma, kendi vatandaşları haricindeki kişilerin girişine izin vermeme gibi önlemler aldığına işaret edilen açıklamada, "Yurt dışında yaşayan ABD vatandaşları uluslararası seyahatten kaçınmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan koronavirüse karşı birlik vurgusu
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten ölen kişi sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı
NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi
73. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Benzer haberler

ABD, Kovid-19 nedeniyle global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

ABD, Kovid-19 nedeniyle global seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı

Trump Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'i suçladı

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 10 bini aştı

UNRWA'nın hizmetlerini sürdürebilmesi için 1 milyar dolara ihtiyacı var

UNRWA'nın hizmetlerini sürdürebilmesi için 1 milyar dolara ihtiyacı var
ABD’de 'beyaz milliyetçi nefret grupları' artıyor

ABD’de 'beyaz milliyetçi nefret grupları' artıyor
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 150'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 150'ye yükseldi