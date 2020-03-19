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Türkiye, Koronavirüs

KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Pilli, yapılan tetkikler sonucunda 13 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan   | 19.03.2020
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Lefkoşa


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan tetkikler sonucunda 12 Alman turist ve 1 KKTC vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 12 Alman turistin gözlem altında tutulanlar arasında olduğunu belirten Pilli, KKTC'li vatandaşın ise daha önce koronavirüs tespit edilen bir kişinin eşi olduğunu duyurdu.

KKTC'de daha önce 18 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti. Böylelikle, ülkedeki toplam vaka sayısı 33'e yükseldi.

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