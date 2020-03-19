KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Pilli, yapılan tetkikler sonucunda 13 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Lefkoşa
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan tetkikler sonucunda 12 Alman turist ve 1 KKTC vatandaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan 12 Alman turistin gözlem altında tutulanlar arasında olduğunu belirten Pilli, KKTC'li vatandaşın ise daha önce koronavirüs tespit edilen bir kişinin eşi olduğunu duyurdu.
KKTC'de daha önce 18 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti. Böylelikle, ülkedeki toplam vaka sayısı 33'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.