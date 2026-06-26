İngiltere, İspanya ve Fransa'da sıcak hava dalgasının etkisiyle çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor İngiltere, İspanya ve Fransa'da sıcak hava dalgasının etkisiyle çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Derbyshire İtfaiye ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamada, çarşamba günü yerel saatle 22.11'de, Woodhead Yolu üzerindeki Tintwistle Moor bölgesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, yangının yaklaşık 200 hektarlık ormanlık ve fundalık alanı etkilediği belirtildi.

Vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı

Derbyshire bölgesinde çıkan yangın nedeniyle A628 Woodhead Pass yolunun A57 ve A616 arasındaki bölümünün iki yönlü olarak trafiğe kapatıldığı açıklanmıştı.

Yetkililer, dumanı gören veya kokusunu alanların pencere ve kapılarını kapalı tutmalarını, vatandaşların ise bölgeden uzak durmalarını istemişti.

Yangın, Derbyshire genelinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıktığı sıcak hava dalgası sırasında meydana gelmişti.

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"Kırmızı alarm" verilmişti

İngiltere'de rekor seviyeye ulaşan sıcaklar nedeniyle üst üste üçüncü gün "kırmızı alarm" verilmişti.

Ülkede yüksek sıcaklıklar 21 Haziran'dan itibaren etkili olurken dün yaklaşık 36 dereceyle "en yüksek haziran ayı sıcaklığı" kayıtlara geçmişti.

Aşırı sıcaklıkların etkisiyle birçok metro ve tren seferinde iptaller ile geniş çaplı aksamalar yaşanmış ve gerek olmadığı sürece seyahat edilmemesi önerilmişti.

İspanya ülke genelinde irili ufaklı 140'tan fazla orman yangınıyla mücadele ediyor

İspanya'da sıcaklıklarla birlikte artan orman yangınları ülkenin dört bir yanında etkili oluyor.

İspanya'da uydu görüntüleriyle orman yangınlarının eş zamanlı gösterildiği resmi sitede (incendiosespana.es) yer alan bilgilere göre, an itibarıyla 18'ü büyük çaplı 140'tan fazla noktada orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Ülkenin doğusunda yer alan Katalonya bölgesindeki Tiana ve Montgat ilçelerinde, kuzeyde Galiçya, Aragon, Kastilya ve Leon ile Navarra bölgelerinde devam eden yangınlar, yerleşim yerlerine yakınlığı ve büyük çaplı olması dolayısıyla öne çıkıyor.

İspanya resmi haber ajansı EFE, Tiana ve Montgat'ta farklı noktalarda devam eden orman yangınları nedeniyle bir site ile bir otelin tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu.

Katalonya özerk yönetim hükümetine bağlı Sivil Koruma Müdürlüğünün de bölgedeki vatandaşların cep telefonlarına acil durum uyarısı göndererek, bölge sakinlerine kapalı alanlara sığınmaları ve kapı ile pencerelerini kapatmaları talimatı verdiği bildirildi.

Öte yandan, Aragon bölgesindeki Huesca kentine bağlı Tamarite de Litera ve Alcampell ilçelerinde 4 bin hektardan fazla alanı kül eden orman yangınları nedeniyle bölgedeki 240 kişinin evlerinden tahliye edildiği, vatandaşların evlerinden çıkmamalarının istendiği belirtildi.

Kastilya ve Leon bölgesinin dağlık Bierzo alanında 4'ü büyük 10 kadar noktada devam eden orman yangınlarının da hava şartlarının iyileşmesiyle kontrol altına alınmasının beklendiği açıklandı.

Yangın söndürme çalışmalarına bazı noktalarda askeri birlikler de destek veriyor.

İspanya'da bu yıl 14 Haziran'a kadar olan dönemde çıkan orman yangınlarında toplam 37 bin 968 hektarlık alan kül olurken, bunun, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat büyüklüğünde olması dikkati çekti.

Fransa'da 9 noktada aktif yangın

Fransa'da da dün çıkan yangınlarda Mercurey kasabasında 20 hektar, Marigne-Laille kasabasında ise 3 bin metrekarelik alan küle döndü.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 2 yangın, kontrol altına alındı.

Vatandaşların Fransa'daki yeşil alan yangınlarını bildirdiği Feux de Forêt platformunun internet sitesindeki bilgilere göre, şu anda ülkede 9 farklı yeşil alanda yangın devam ediyor.