Günlerdir aşırı sıcakların etkisinde olan İngiltere’nin Derbyshire bölgesindeki fundalık ve ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İngiltere'de ormanlık ve fundalık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor Günlerdir aşırı sıcakların etkisinde olan İngiltere’nin Derbyshire bölgesindeki fundalık ve ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Derbyshire İtfaiye ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamada, dün yerel saatle 22.11'de, Woodhead Yolu üzerindeki Tintwistle Moor bölgesinden yangın ihbarı alındığı bildirildi.

Açıklamada, fundalık ve ormanlık alanı etkileyen yangına 6 itfaiye aracı, bir su tankeri ve destek biriminin müdahale ettiği belirtildi.

Yangına, Derbyshire'daki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Greater Manchester bölgesindeki bazı ekiplerin de katıldığı ifade edildi.

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İtfaiye ekiplerinin havanın kararması nedeniyle yerel saatle 02.00'de bölgeden ayrıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin yerel saatle 04.00'te yeniden yangın alanına döndüğü kaydedildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle A628 Woodhead Pass yolunun A57 ve A616 arasındaki bölümünün 2 yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililerin, dumanı gören veya kokusunu alanların pencere ve kapılarını kapalı tutmalarını, vatandaşların ise bölgeden uzak durmasını istediği aktarıldı.

Yangın, Derbyshire genelinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıktığı sıcak hava dalgası devam ederken meydana geldi.

"Kırmızı alarm" verilmişti

İngiltere'de rekor seviyeye ulaşan sıcaklar nedeniyle üst üste üçüncü gün "kırmızı alarm" verilmişti.

Ülkede yüksek sıcaklıklar 21 Haziran'dan itibaren etkili olurken dün yaklaşık 36 dereceyle "en yüksek haziran ayı sıcaklığı" kayıtlara geçmişti.

Aşırı sıcaklıkların etkisiyle birçok metro ve tren seferinde iptaller ile geniş çaplı aksamalar yaşanmış ve gerek olmadığı sürece seyahat edilmemesi önerilmişti.