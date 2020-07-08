Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
118,618.60
Altın
1,776.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti

Arjantin'de Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 62 kişi yaşamını yitirdi.

Muhammed Emin Canik   | 08.07.2020
Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti

Buenos Aires

Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 62 kişi yaşamını yitirdi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 62 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 1644'e yükseldi.

Virüs tespit edilenlerin sayısı 2 bin 979 artarak 83 bin 426'ya çıktı. Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri 33 bin 305 vaka, 612 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 43 bin 201 vaka, 782 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, geçen hafta 1-17 Temmuz tarihlerinde ülkede salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve bu eyalete bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi'nde (AMBA) sıkılaştırılmış karantina uygulanacağını duyurmuştu.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina kararı, virüsün toplum içinde yayılmadığı yerlerde kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 32 bin 222'ye çıktı
Trump okulların sonbaharda açılması için eyalet valilerine baskı yapacak
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 10 bin 134 kişide Kovid-19 tespit edildi
ABD koronavirüs aşısı için Novavax'a 1,6 milyar dolar ödeyecek

Benzer haberler

Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti

Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti

Afrika Kalkınma Bankası: Kovid-19 salgını yaklaşık 49 milyon Afrikalıyı aşırı fakirliğe itebilir

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 32 bin 222'ye çıktı

Trump okulların sonbaharda açılması için eyalet valilerine baskı yapacak

Trump okulların sonbaharda açılması için eyalet valilerine baskı yapacak
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 10 bin 134 kişide Kovid-19 tespit edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1 günde 10 bin 134 kişide Kovid-19 tespit edildi
Sırbistan'da hükümetin yeni Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Sırbistan'da hükümetin yeni Kovid-19 tedbirleri protesto edildi