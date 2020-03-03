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Dünya, Koronavirüs

Arjantin'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, ülkesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Muhammed Emin Canik   | 03.03.2020
Arjantin'de ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Buenos Aires

Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, düzenlediği basın toplantısında, 1 Mart'ta İtalya'dan gelen 43 yaşındaki bir Arjantin vatandaşında virüse rastlandığını söyledi. 

Buenos Aires Özerk Şehri Sağlık Bakanı Fernan Quiros da hastanın başkent Buenos Aires'te özel bir klinikte karantina altında olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Latin Amerika'da ilk olarak Brezilya'da, ardından Meksika, Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde görülmüştü.

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