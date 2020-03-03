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Dünya

Trump, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Berader ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Trump, Taliban liderlerinden Berader ile ABD-Taliban barış anlaşmasına ilişkin telefonda görüştü.

Dildar Baykan   | 03.03.2020
Trump, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Berader ile telefonda görüştü

Washington/Kabil

ABD Başkanı Donald Trump, Taliban liderlerinden Molla Abdulgani Berader ile ABD-Taliban barış anlaşmasına ilişkin olarak telefonda görüştüklerini açıkladı.

Trump, Maryland eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Taliban lideriyle barış anlaşmasını görüştüğüne yönelik ABD basınındaki iddialara ilişkin Trump, "Taliban lideriyle telefonda görüştük. Şiddet istemediğimiz konusunda mutabık kaldık. Ne olacağını göreceğiz." dedi. 

Trump, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Berader ile telefon görüşmesinin "çok iyi" geçtiğini ifade etti. 

Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart'a kadar serbest bırakılacak." ifadesi kullanılmıştı.

Anlaşmada, Taliban'ın, serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağı vurgulanmıştı.

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