AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Brüksel
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
AB Konseyinden yapılan açıklamada, Michel'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.
Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün düzensiz göçmen krizini ele almak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'da temaslarda bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.