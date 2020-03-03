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Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Yusuf Hatip   | 03.03.2020
AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Michel'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi. 

Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün düzensiz göçmen krizini ele almak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'da temaslarda bulunmuştu.

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