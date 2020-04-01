Euro
7.29
Dolar
6.68
BIST 100
88,563.57
Altın
1,583.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Fas'ta 638'e, Filistin'de 134'e, Kuveyt'te 317'ye, Lübnan'da ise 479'a ulaştı.

Said İbicioğlu   | 01.04.2020
Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 21 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 638'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, virüse yakalananlardan 24'ünün ise iyileştiği ifade edildi.

Filistin

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 134'e yükseldiğini söyledi.

Yeni vakaların 9'unun İsrail'de çalışan işçiler olduğunu aktaran Mulhim, koronavirüs tespit edilen 134 kişiden 12'sinin Gazze'de gerisinin ise Batı Şeria'da olduğunu söyledi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.

Sened, ülkedeki toplam vaka sayısının 317'ye, iyileşenlerin sayısının ise 80'e yükseldiğini kaydetti.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığına ait korona takip portalında yayınlanan verilere göre, ülkede 16 kişide daha virüs tespit edildi ve vaka sayısı 479'a yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12 olduğu, hastalardan 37'sinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de koronavirüs yasaklarına uymayan Ultra-Ortodoks Yahudiler salgını nasıl etkiledi?
İtalya'da Kovid-19 karantinası 10 gün uzatıldı
MSB: Sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ye ait uçak İspanya'ya iniş yaptı
'Talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı uygulayanlarla ilgili karar yarın yayımlanacak'
Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor

Benzer haberler

'İkinci bir uyarıya kadar zaruri olmadıkça evlerinizden çıkmayınız'

'İkinci bir uyarıya kadar zaruri olmadıkça evlerinizden çıkmayınız'

TBMM Genel Kurulu toplandı

MÜSİAD Ankara'dan 'Ekonomi Bilim Kurulu kurulsun' önerisi

'Kovid-19, Arakanlı mültecilerin hayatını tehdit ediyor'

'Kovid-19, Arakanlı mültecilerin hayatını tehdit ediyor'
İtalya'da Kovid-19 karantinası 10 gün uzatıldı

İtalya'da Kovid-19 karantinası 10 gün uzatıldı
İsrail'de koronavirüs yasaklarına uymayan Ultra-Ortodoks Yahudiler salgını nasıl etkiledi?

İsrail'de koronavirüs yasaklarına uymayan Ultra-Ortodoks Yahudiler salgını nasıl etkiledi?