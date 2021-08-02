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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 613 bini geçti

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 613 bin 228'e çıktı.

Betül Yürük   | 02.08.2021
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 613 bini geçti

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, hafta sonunda virüs tespit edilenlerin sayısı 248 binden fazla artışla 35 milyonu geçti.

Delta varyantının ABD'de de hızla yayılmaya başlamasıyla ölüm ve vaka sayılarında hızlı bir artışın gözlemlendiği ülkede, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 613 bin 228'e ulaştı.

California, 3 milyon 966 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 142 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 634 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 429 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 650, Texas'ta ise 53 bin 296 oldu.

164 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 191 milyon 498 binden fazla kişiye ilk doz, 164 milyon 757 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 31 milyon 695 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 938 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 556 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 424 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

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