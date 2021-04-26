Euro
10.02
Dolar
8.29
BIST 100
1,374.00
Altın
1,780.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreterinden Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin direnişine övgü

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, ramazan ayının başından bu yana İsrail polisinin müdahalelerine direnen Doğu Kudüs'teki Filistinlileri takdir etti.

Gülşen Topçu   | 26.04.2021
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreterinden Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin direnişine övgü

İstanbul

Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı önünde bulunan oturma alanlarındaki barikatların dün kaldırılmasının ardından birlik tarafından Karadaği'nin imzasını taşıyan bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Filistinlilerin, tehcir, öldürme, yerinden edilme planları ve her gün yaşadıkları baskılara karşı direnişinin takdir edildiği belirtildi.

Birliğin Filistin meselesini Müslümanların başlıca meselesi olarak gördüğü ifade edilen açıklamada, İsrail'in Kudüslülere ve Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik müdahalelerinin kınandığı kaydedildi.

Söz konusu ihlalleri, Kudüs'ü Yahudileştirmeyi amaçlayan bir "devlet terörü" olarak nitelendiren Birlik, İslam dünyasına İsrail'in planlarına karşı tek saf olma çağrısı yaptı.

Kuveyt ile Fas'tan da Kudüslülere övgü ve destek

Kuveyt'te 14 sivil toplum kuruluşu yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, Kudüs'teki Filistinlilerin, İsrail'in kenti Yahudileştirme planlarına karşı irade ve kahramanlık örneği sergilediğini ifade etti.

İsrail'in, Filistinlilerin topraklarını ve kutsal mekanlarını müdafaa etme konusundaki azimlerini kırmaya çalıştığına değinilen açıklamada, "yaşanan ihlallerin, Filistinlilerin Şam Kapısı önünde toplanmasını engellemek ve alanın askeri bölge haline getirilmesi planının bir parçası olduğu" aktarıldı.

Fas'taki "Filistin için Ulusal Çalışma Grubu" ise Kudüs'teki Filistinlilerin direnişine destek vermek için salı günü başkent Rabat'taki Meclis binası önünde gösteri yapılacağını duyurdu.

Grup tarafından yapılan açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin, İsrail'in ihlallerine karşı Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı müdafaa eden Filistinlilere destek olması gerektiği kaydedildi.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nda toplanmış, İsrail polisi de günlerdir onlara müdahale etmişti.

Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir çevresindeki olaylarda en az 130 Filistinli yaralanmış, onlarca Filistinli gözaltına alınmıştı.

Filistinlilerin günlerdir süren mücadelesinin ardından İsrail polisi dün geri adım atarak Şam Kapısı önünde bulunan oturma alanlarındaki barikatların kaldırılmasına müsaade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Portekiz'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm tespit edilmedi
Türkiye'de 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti
Tüm eğitim öğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçiş 29 Nisan'da başlayacak
Dünya genelinde 1,03 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreterinden Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin direnişine övgü

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreterinden Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin direnişine övgü

Filistinli liderler 29 Nisan'da milletvekili seçimlerini görüşecek

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ihlalleri Ürdün ile yaptığı anlaşmaları tehdit ediyor mu?

İsrail işgalinin 'boğduğu' El Halil'deki çarşı ve pazarlar ramazanda kısmen hareketlendi

İsrail işgalinin 'boğduğu' El Halil'deki çarşı ve pazarlar ramazanda kısmen hareketlendi
İsrail, Gazze'de avlanma menzilini 9 mile düşürdü‎

İsrail, Gazze'de avlanma menzilini 9 mile düşürdü‎
İsrail polisinin geri adım atmasıyla Filistinliler Şam Kapısı’ndaki barikatları kaldırdı

İsrail polisinin geri adım atmasıyla Filistinliler Şam Kapısı’ndaki barikatları kaldırdı