Dolar
34.25
Euro
37.10
Altın
2,730.56
ETH/USDT
2,654.50
BTC/USDT
67,727.00
BIST 100
8,654.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arap Birliği, Gazze'deki soykırımı görüşmek üzere acil toplanacak

Arap Birliği, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği soykırımın durdurulması için bugün daimi temsilciler düzeyinde acil bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.

İbrahim Khazen, Gülşen Topçu  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Arap Birliği, Gazze'deki soykırımı görüşmek üzere acil toplanacak

Kahire

Filistin'in çağrısının ardından Arap Birliği, daimi temsilciler düzeyinde acil toplanma kararı aldı.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, daimi temsilcilerin, Gazze'deki Filistin halkına yönelik işlenen soykırım ve zorla yerinden etme suçlarının durdurulması için uluslararası ve Arap ülkeleri düzeyinde yapılabilecekleri görüşmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacağı kaydedildi.

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Muhenned el-Akluk, İsrail'in, başta kuzey olmak üzere Gazze'nin genelinde işlediği yıkım, halkı zorla yerinden etme ve aç bırakma suçlarının görüşülmesi için Arap Birliğini toplantıya çağırmıştı.

Akluk, Arap Birliğinin, İsrail'in işlediği ve tarihte benzeri görülmemiş bu suçlar karşısında tarihi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Kop Dağı Geçidi'nde tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
MSB, Indus Shield-2024 Tatbikatı'na 5 F-16 ve 64 personelle katılım sağlıyor
Ordu'da sağanak etkili oldu
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Benzer haberler

Arap Birliği, Gazze'deki soykırımı görüşmek üzere acil toplanacak

Arap Birliği, Gazze'deki soykırımı görüşmek üzere acil toplanacak

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur, Gazze'nin kuzeyinin katliamla karşı karşıya olduğunu söyledi

Filistinli gruplara göre, Gazze'deki açlığa dair anlatılanlar yaşananların sadece küçük bir kısmı

İsrail basınına göre Tel Aviv, Gazze'den çekilmeyi kapsamayan "sınırlı" ateşkes önerisi sundu

İsrail basınına göre Tel Aviv, Gazze'den çekilmeyi kapsamayan "sınırlı" ateşkes önerisi sundu
Gazze'de İsrail saldırının ardından 5 gün enkaz altında kalan Filistinli kadın kurtarıldı

Gazze'de İsrail saldırının ardından 5 gün enkaz altında kalan Filistinli kadın kurtarıldı
İsrail medyasına göre, Gazze ve Lübnan'a yönelik savaşın günlük maliyeti 133 milyon dolar

İsrail medyasına göre, Gazze ve Lübnan'a yönelik savaşın günlük maliyeti 133 milyon dolar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet