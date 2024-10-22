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Dünya

Küba'da tropikal fırtına "Oscar" nedeniyle 6 kişi öldü

Küba'da şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisini gösteren tropikal fırtına "Oscar" 6 kişinin ölümüne yol açtı.

Sinan Doğan  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Küba'da tropikal fırtına "Oscar" nedeniyle 6 kişi öldü

Bogota

Küba Sivil Savunma Genelkurmay Başkanlığı Operasyonlar Dairesi Başkanı Argenis Perales Perez, yaptığı basın açıklamasında, fırtınanın Guantanamo kentine bağlı San Antonio del Sur kasabasında can kayıplarına neden olduğunu bildirdi.

Fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Perez, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Yerel basına göre fırtına, Küba topraklarını terk etmiş olmasına rağmen ülkenin altyapısı, evleri ve tarım arazileri büyük zarar gördü.

Oscar, hafta sonu öğleden sonra Saffir-Simpson ölçeğine göre 1. kategori seviyesinde Küba'ya giriş yaparak şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olmuştu.

Enerji krizi derinleşiyor

Bu arada Küba'da 18 Ekim'de ana enerji santrallerinde meydana gelen arızalar nedeniyle halen milyonlarca kişi elektriksiz kalmış durumda.

Enerji Bakanı Vicente de la O Levy, düzenlediği basın toplantısında, arızanın giderilmesi için aralıksız çalıştıklarını ve bugün sonuç almayı umduklarını belirtti.

Tropikal fırtına Oscar'ın da enerji santrallerine zarar verdiğini ifade eden Levy, "Oscar, santrallerdeki üretim bölgesini etkiledi ve bize ekstra rahatsızlık getirdi." dedi.

Küba'da enerji santrallerindeki arızalar nedeniyle sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor. Basında yer alan haberlere göre 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen santrallere yeterli bakım yapılmadığı için bu sorunlar tekrarlanıyor.

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