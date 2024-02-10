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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İstanbul'da doktorlar, Gazze'ye destek için sessiz yürüyüş düzenledi

İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktor, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Elif Somuncu  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
İstanbul'da doktorlar, Gazze'ye destek için sessiz yürüyüş düzenledi

İstanbul

Fatih'teki 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplanan hekimler, İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Sultanahmet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan doktor Hamza Ayaz, İsrail'in Filistin'de yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün, 7 Ekim'den bu yana daha da şiddetlenerek soykırımdan başka hiç bir kelimeyle anlatılamayacak boyutlarda devam ettiğini söyledi.

İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin, soykırıma olan aleni desteğinin artarak sürdüğünü belirten Ayaz, "Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor." dedi.

Ayaz, su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail'in, bunları tüm dünyanın gözü önünde yaptığını aktardı.


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