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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da riskli gruplar için dördüncü doz aşı tavsiye edildi

Erbil Başay   | 03.02.2022
Almanya'da riskli gruplar için dördüncü doz aşı tavsiye edildi

Berlin

Almanya'da, Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), riskli gruplara ve sağlık alanında çalışanlara dördüncü doz Kovid-19 aşısını tavsiye etti.

Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamada, STIKO'nun, 70 yaşın üstündekilere, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlara, bağışıklık yetersizliği olan 5 yaşından büyüklere ve sağlık alanında çalışanlara ikinci hatırlatıcı doz aşı yaptırmalarını önerdiği belirtildi.

Açıklamada, riskli gruplarda yer alanların, birinci hatırlatıcı doz uygulandıktan en erken 3 ay sonra, sağlık alanında çalışanların da en erken 6 ay sonra ikinci hatırlatıcı dozu yaptırabilecekleri ifade edildi.

Mevcut verilerde birinci hatırlatıcı dozun Omicron varyantına karşı korumasının birkaç ay içinde azaldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, ağır Kovid-19 seyrinin riskli olduğu 70 yaşın üzerindekiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için bunun önemli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, birinci hatırlatma dozundan sonra Kovid-19 enfeksiyonunu geçirenlere ise ikinci hatırlatıcı dozun tavsiye edilmediği vurgulandı.

Nuvaxovid aşısı 18 yaşın üstündekilere önerildi

Açıklamada ayrıca STIKO'nun, Novavax şirketinin geliştirdiği ve 20 Aralık 2021'den bu yana Avrupa Birliğinde kullanım izni bulunan Nuvaxovid aşısını 18 yaşından büyüklere tavsiye ettiği bildirildi.

En az 3 hafta arayla iki doz Nuvaxovid aşısının yapılması istenilen açıklamada, bu aşının hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmasının şu anda önerilmediği aktarıldı.

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