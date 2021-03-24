Euro
9.49
Dolar
8.00
BIST 100
1,399.68
Altın
1,730.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi
logo
Dünya, Koronavirüs

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 75 bini geçti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bini aştı.

Erbil Başay   | 24.03.2021
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 75 bini geçti

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Robert Koch Enstitüsünden (RKI​​​​​​​) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 813 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 690 bin 523'e çıktı.

Son 24 saatte 248 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 75 bin 212'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 445 bin 300'e ulaştı.

Almanya'da salgının üçüncü dalgasında günlük yeni vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede 10 Mart'ta 9 bin 146 yeni vaka tespit edilirken, bu sayı 17 Mart'ta 13 bin 435'e yükselmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin ülkedeki yeni vaka sayılarının artışına sebep olduğu gerekçesiyle 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 75 bini geçti
İngiltere Başbakanı Johnson'ın 'Kovid-19 aşılamasındaki başarıyı kapitalizm ve açgözlülüğe bağladığı' öne sürüldü
Koronavirüs sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanların tedavilerini ertelememesi gerekiyor
Orta Avrupa’da 'salgının kontrolden çıktığı' iki ülke: Çekya ve Polonya
Brezilya'da Kovid-19'dan ölümlerde yeni rekor kırıldı

Benzer haberler

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 75 bini geçti

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 75 bini geçti

Orta Avrupa’da 'salgının kontrolden çıktığı' iki ülke: Çekya ve Polonya

Fenerbahçe'de 3 futbolcu daha Kovid-19 pozitif

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 200'den fazla kişi hayatını kaybetti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Alman mevkidaşına Kuzey Akım 2 projesine karşı olduklarını aktardı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Alman mevkidaşına Kuzey Akım 2 projesine karşı olduklarını aktardı
Gazze'de Kovid-19 tedbirleri yeniden sıkılaştırıldı

Gazze'de Kovid-19 tedbirleri yeniden sıkılaştırıldı