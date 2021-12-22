Dolar
12.52
Euro
14.10
Altın
1,789.40
ETH/USDT
4,018.60
BTC/USDT
49,000.00
BIST 100
1,870.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrail, 60 yaş üstü vatandaşlarına 4’üncü doz Kovid-19 aşısı yapılması kararı aldı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, sağlık kurulunun tavsiyesi çerçevesinde, ülkede 60 yaş üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 4’üncü doz aşı yapılması talimatı verdi.

Esat Fırat   | 22.12.2021
İsrail, 60 yaş üstü vatandaşlarına 4’üncü doz Kovid-19 aşısı yapılması kararı aldı

Kudüs

İsrail basınında yer alan haberlerde, Bennett'in sağlık kurulunun tavsiyesini memnuniyetle karşıladığı ve yetkililere aşıların yapılması için talimat verdiği belirtildi.

Haberlerde, bu adımla İsrail'in potansiyel olarak dünyada belirli gruplara dördüncü doz uygulayan ilk ülke olabileceğine dikkat çekilerek, 60 yaş üzeri vatandaşların ve risk grubunda bulunan sağlık çalışanlarının 3’üncü doz aşının üzerinden 4 ay geçmesinin ardından 4’üncü doz Kovid-19 aşısı yapacakları kaydedildi.

Dün akşam toplanan İsrail Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurulunun, 170 kişiye daha Omicron varyantı teşhisi konulmasının ardından söz konusu kararı aldığı belirtilen haberlerde, ülkede Omicron varyantı teşhisi konulan hasta sayısının 341’e yükseldiğinin doğrulandığı ifade edildi.

Salgında "beşinci" dalga

İsrail Başbakanı Bennett, 19 Aralık’ta kabine toplantısının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, herkese hatırlatma dozu dahil tüm aşılarını yaptırmaları ve özellikle çocukların aşılanmasına hız verilmesi çağrısında bulunmuştu.

İşverenlerden, çalışanlarından uygun olanlarını evlerinden çalışmaya yönlendirmesini isteyen Bennett, İsrail ekonomisi ve eğitimin olumsuz etkilenmemesi için önlemlerin şart olduğunu söylemişti.

Bennett, "Zaman daralıyor. Omicron ülkeye girdi ve toplumda yayılmaya başladı, rakamlar artıyor. Salgında beşinci dalganın İsrail'e geldiğini söyleyebiliriz. Bunu paniğe yol açmak için söylemiyorum. Bu aşamayı çoktan geçtik." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, yeni varyant nedeniyle kasım ayı sonundan itibaren yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, salgında kontrollü seyrin devam ettiğini söyledi
İsrail, 60 yaş üstü vatandaşlarına 4’üncü doz Kovid-19 aşısı yapılması kararı aldı
Fransa'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka artışı kaydedildi
Avustralya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk defa 5 bini aştı
Biden yönetimi ocakta dağıtmak üzere 500 milyon evde hızlı test kiti satın aldı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca, salgında kontrollü seyrin devam ettiğini söyledi

Sağlık Bakanı Koca, salgında kontrollü seyrin devam ettiğini söyledi

İsrail, 60 yaş üstü vatandaşlarına 4’üncü doz Kovid-19 aşısı yapılması kararı aldı

Ürdün 2021 yılında ekonomik darboğazdan siyasi anlaşmalarla çıkmaya çalıştı

Türk araştırmacının genom analizini hızlandıracak 'çığır açıcı' teknolojiye AB'den rekor destek

Türk araştırmacının genom analizini hızlandıracak 'çığır açıcı' teknolojiye AB'den rekor destek
Brüksel Zirvesi AB'nin günü kurtarma telaşında olduğunu gösterdi

Brüksel Zirvesi AB'nin günü kurtarma telaşında olduğunu gösterdi
ABD'de tedarikteki sıkıntılar nedeniyle Kovid-19 test merkezlerinin önündeki kuyruklar uzuyor

ABD'de tedarikteki sıkıntılar nedeniyle Kovid-19 test merkezlerinin önündeki kuyruklar uzuyor