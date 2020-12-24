Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölen Türk sayısı bini geçti
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden Türklerin sayısının bini geçtiği öğrenildi.
Berlin
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, bugüne kadar Türk misyonlarına, hayatını kaybeden 1006 kişinin cenaze işlemleri için müracaat yapıldı.
Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 32 bin 195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 587 bin 115’e yükseldi.
Son 24 saatte 802 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 28 bin 770’e çıktı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.