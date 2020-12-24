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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölen Türk sayısı bini geçti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden Türklerin sayısının bini geçtiği öğrenildi.

Cüneyt Karadağ   | 24.12.2020
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölen Türk sayısı bini geçti

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, bugüne kadar Türk misyonlarına, hayatını kaybeden 1006 kişinin cenaze işlemleri için müracaat yapıldı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 32 bin 195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 587 bin 115’e yükseldi.

Son 24 saatte 802 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 28 bin 770’e çıktı.


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