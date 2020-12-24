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Koronavirüs

Şili'ye BioNTech-Pfizer aşısından 10 bin dozluk ilk sevkiyat ulaştı

Şili'nin, BioNTech-Pfizer ile yaptığı 10 milyon dozluk Kovid-19 aşısı satın alımı kapsamındaki 10 bin dozluk ilk sevkiyat, başkent Santiago'daki Arturo Merino Benitez Havalimanına geldi.

Muhammed Emin Canik   | 24.12.2020
Şili'ye BioNTech-Pfizer aşısından 10 bin dozluk ilk sevkiyat ulaştı Fotoğraf: Cristobal Saavedra Vogel / AA

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Amerika ülkesi Şili'ye, BioNTech-Pfizer'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 10 bin dozluk ilk sevkiyat ulaştı.

Şili'nin, BioNTech-Pfizer ile yaptığı 10 milyon dozluk Kovid-19 aşısı satın alımı kapsamındaki 10 bin dozluk ilk sevkiyat, başkent Santiago'daki Arturo Merino Benitez Havalimanına geldi.

Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Sağlık Bakanı Enrique Paris ve Dışişleri Bakanı Andres Allamand, aşının teslimatı sırasında hazır bulundu.

Pinera, aşının ücretsiz ve gönüllülüğe dayalı olduğunu belirterek, "Bu aşı, bir umut ışığıdır. Aşılama bugün başlıyor. Yoğun bakım ünitelerinde ön saflarda çalışan, kritik hastalarla ilgilenen sağlık çalışanları aşı olacak." ifadesini kullandı.

Aşının güvenli ve etkili olduğunu dikkati çeken Pinera, aşının salgından Şili'de en çok etkilenen yaklaşık 7 milyon kişinin yaşadığı Metropolitan bölgesi ile Biobio, La Araucania ve Magallanes bölgelerine dağıtılacağını kaydetti.

Aşının ikinci partisi gelecek hafta ulaşacak

Şili'nin BioNTech-Pfizer ile anlaştığı yeni yıldan önce alacağı 20 bin Kovid-19 aşısının ikinci partisinin gelecek hafta ülkeye ulaşması bekleniyor.

Şili'nin, 20 milyonu BioNTech-Pfizer ve Çinli ilaç şirketi Sinovac ile AstraZeneca-Oxford, Jensen–Johnsson & Johnsson ve Covax programı dahilinde toplamda 30 milyon dozdan fazla aşı anlaşması bulunuyor.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de,16 bin 228 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 590 bin 914 kişide görüldü.

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