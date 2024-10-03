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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail-Filistin çatışması

Berlin’de binlerce kişi Ukrayna ve Gazze'deki savaşları protesto etti

Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi Ukrayna ve Gazze'deki savaşlara karşı gösteri yaptı.

Erbil Başay  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Berlin’de binlerce kişi Ukrayna ve Gazze'deki savaşları protesto etti Fotoğraf: Erbil Başay/AA

Berlin

Çoğunlukla sol grupların yer aldığı bir inisiyatifin çağrısıyla binlerce kişi kentin çeşitli yerlerinden yürüyüşe geçerek şehir merkezindeki Zafer Anıtı’nın çevresinde toplandı.

“Savaş, bir daha asla - Silahlarınızı indirin” sloganlıyla düzenlenen gösteride, Ukrayna ve Gazze’de devam eden savaşlar ile Almanya’nın Ukrayna’ya ve İsrail’e silah sağlaması protesto edildi.

Gösteride “Savaşa gitmeyenler savaşı istiyor”, “Barış”, “Savaşa hayır”, “Barışa fırsat verin”, “El bombaları yerine diplomatlar”, “Bomba ve ölüm yerine ekmek ve gül”, "Alman silahları Alman parası, dünyanın her yerinde cinayet” yazılı dövizler ve pankartlar taşındı.

Sol Partiden ayrılan Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi Eş Genel Başkanı Sahra Wagenknecht, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşülmesini istedi.

Savaşın bitmesi için müzakerelerin yapılmasını isteyenlerin ülkede eleştirilmesine tepki gösteren Wagenknecht, “Bizim barış için diplomasiye ve müzakerelere ihtiyacımız var.” dedi.

Savaşı başlatanların suçlu olduğunu ifade eden Wagenknecht, “Lütfen çifte standart olmasın. Eğer savaşı başlatan bir politikacı suçluysa o zaman milyonlarca insanın zarar gördüğü son yıllardaki pek çok savaşın sorumlusu olan ABD'li politikacılar ne olacak? Bunlar suçlu değil mi?” dedi.

Wagenknecht, Gazze’deki savaşa ilişkin olarak da “Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçlarına sessiz kalanlar, 20 bini çocuk olmak üzere 40 bin kişinin ölümüne sessiz kalanlar bana ahlaklı olduğunu söyleyerek gelmesin. Hayır, bu ikiyüzlülüktür. Bu savaş da bitmeli.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümetinin sonu gelmeyen provokasyonlarına karşı da sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Wagenknecht, bunların İsrail’in güvenliğini artırmadığını, tam tersine “orada barbarca bir savaşa yol açabileceği için İsrail’deki çok sayıda insanı da tehlikeye attığını" belirtti.

Wagenknecht, tüm tarafların çıkarlarını dikkate alan iki devleti çözüm yoluna girilmesi gerektiğini, aksi takdirde savaşın bitmeyeceğini kaydetti.

Alman hükümetini "Washington'da birilerinin söylediklerini körü körüne takip etmekle" suçlayan Wagenknecht, ABD füzelerinin Almanya’da konuşlandırılmasını da eleştirdi.

Gösteride Başbakan Olaf Scholz’un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Milletvekili Ralf Stegner de konuşma yaptı.

Stegner, Ukrayna’nın kendisini koruma hakkına sahip olduğundan ve Ukrayna’ya sağlanan hava savunma sistemlerinin faydasından söz etmesi üzerine göstericiler tarafından ıslıklandı.

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