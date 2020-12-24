Almanya'da ilk kez mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edildi
İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne Almanya'da da rastlandığı bildirildi.
Berlin
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Baden Württemberg Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün 20 Aralık'ta İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun Almanya'da bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi.
Açıklamada söz konusu kişiye ülkeye girişinde ve ertesi gün testler yapıldığı ve şu anda akrabalarının yanında karantinada bulunduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.