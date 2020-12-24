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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da ilk kez mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne Almanya'da da rastlandığı bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 24.12.2020
Almanya'da ilk kez mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edildi

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Baden Württemberg Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün 20 Aralık'ta İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun Almanya'da bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi.

Açıklamada söz konusu kişiye ülkeye girişinde ve ertesi gün testler yapıldığı ve şu anda akrabalarının yanında karantinada bulunduğu aktarıldı.

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