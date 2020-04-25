Almanya'da DİTİB camisi gönüllülerinden evlere iftar servisi
Almanya'da, DİTİB Wuppertal Camisi, Kovid-19 salgını nedeniyle toplu ibadet ve iftarların iptal edilmesi yüzünden dışarı çıkma imkanı olmayanların evine iftarlık servisi yapmaya başladı.
Wuppertal
Almanya'da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Wuppertal Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu ibadet ve iftarların iptal edilmesi yüzünden dışarı çıkma imkanı olmayanların evine gönüllü kuryeler vasıtasıyla iftarlık servisi yapmaya başladı.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
DİTİB Wuppertal Camisi Derneği Başkanı Ersin Özcan, camilerinde 30 yıldır ramazan boyunca iftar verdiklerini, bu yıl ise Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde toplu iftar yapamadıkları için ramazan ayı boyunca bu yöntemle iftarlık dağıtacaklarını söyledi.
Özcan, sayıları 300'ü bulan ihtiyaç sahibi komşuları için hazırladıkları iftarlıkları şehrin çeşitli noktalarında paketlerle dağıttıklarını, çeşitli nedenlerle evden çıkma imkanı olmayanlara ise iftarlıkları caminin gençlik kollarından gönüllü kuryeler vasıtasıyla ulaştırdıklarını belirtti.
DİTİB Wuppertal Camisi din görevlisi Mustafa Akkaya ise Hazreti Muhammed'in "Komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir" hadisini hatırlatarak, paylaşımın Allah'ın emri olduğunu, kendilerinin de bu emri yerine getirmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.
Akkaya, "İnsan ayırımı yapmadan, diline, dinine, rengine ve yaşam biçimine bakmadan, ihtiyaç sahibi olan ve insanlık paydasında kardeşlerimiz olan herkese imkanlar ölçüsünde yardım etmemiz gerektiğine inandığımız için bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.