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Dünya

Almanya'da çevreciler Başbakanlık binasının dış cephesini siyah renkle boyadı

Almanya'da "Letzte Generation" (Son Nesil) adlı çevreci grup, hükümetin Kuzey Denizi'nde petrol arama planlarını protesto ederek Başbakanlık binasının dış cephesinin bir bölümünü siyah renkle boyadı.

Erbil Başay   | 22.06.2022
Almanya'da çevreciler Başbakanlık binasının dış cephesini siyah renkle boyadı

Berlin

Başbakanlık binasının önünde toplanan yaklaşık 20 çevreci, Kuzey Denizi'nde petrol aramayı sembolize etmek için borulardan siyah boya akıttı.

Üzerinde "Kuzey Denizi petrolüne hayır" ve "Petrol aramak yerine tasarruf edin" yazan pankartlar taşıyan göstericiler, Başbakanlık binasının dış cephesini de siyah renkle boyadı.

Güvenlik önlemlerini alan polis göstericileri gözaltına aldı.

"Letzte Generation" aktivistlerinden Mirjam Herrmann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman hükümetin Kuzey Denizi'nde petrol aramayı planladığını belirterek "Bu kesin bir şekilde deliliktir. Evimizin önünde petrol arayacaklar. Kuzey Denizi'ndeki petrole hayır. Petrolü aramak yerine tasarruf etmemiz lazım." dedi.

Herrmann, şimdiye kadar birçok gösteriye katıldıklarını aktararak "Ancak hiçbir şey ihtiyacımız olan değişikliği sağlayamadı. Uç noktalara çok yakınız. 4 yıl sonra 2026'da (küresel ısınmada) 1,5 derece sınırını geçeceğiz. Şu an iklim felaketinin içindeyiz. Değişime o kadar hızlı ihtiyacımız var ki yavaş geçecek değişimi bekleyecek zamanımız yok." ifadelerini kullandı.

Hukuk öğrenicisi 20 yaşındaki Herrmann, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u fosil enerjiden vazgeçmeye ve Kuzey Denizi'nde petrol arama planlarını durdurmaya çağırdı.

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